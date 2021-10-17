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Kayınbiraderini defalarca bıçakladı, linçten polis kurtardı

Antalya'da Ramazan U., kayınbiraderi Oktay K.'yi caddede defalarca bıçakladı. Kaçmaya çalışan Ramazan U.'yu çevredekiler linç etmek istedi. Dövülen Ramazan U.'yu polis kurtardı

Kayınbiraderini defalarca bıçakladı, linçten polis kurtardı
17 Ekim 2021 Pazar 16:50

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan U., kaldırımda karşılaştığı kayınbiraderi Oktay K. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ramazan U., üzerindeki bıçağı çıkararak kovaladığı Oktay K.'yi yakalayıp vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Olayı görenlerin tepkisi üzerine Ramazan U. elindeki bıçağı park halindeki otomobilin altına atarak kaçtı. Çevredekiler, yakaladıkları Ramazan U.'yu linç etmek istedi. Ramazan U.'ya tekme ve yumrukla vuran halk, bir yandan da polise haber verdi. Polis, dövülen Ramazan U.'yu kurtarıp araçlarına aldı. Bu sırada olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri de Oktay K.'yi ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ramazan U.'nun dövüldüğü anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #bıçaklama #antalya linç
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