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Kayınpederinin evinde dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da bir erkek, ayrılma aşamasında olduğu eşini, kayınpederini ve kayınbiraderini silahla yaraladıktan sonra intihar etti

Kayınpederinin evinde dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
05 Şubat 2021 Cuma 09:12

Olay dün saat 19.30 sıralarında Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Meryem Atalay, eşi Hasan Atalay ile boşanma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti.

Eşinin kaldığı Mahfesığmaz mahallesine giden Hasan Atalay, kapıyı çaldı. Atalay kapı açılır açılmaz da ateş etmeye başladı. Atalay, eşini göğsünden, kayınpederi Mehmet K.'yı başından, kayınbiradere Yaşar K.'yı da elinden yaraladı.

Hasan Atalay daha sonra silahını başına dayayarak intihar etti. Silah seslerini duyan komşular durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı olan 3 kişiyi hemen hastaneye kaldırırken, Hasan Atalay'ın ise öldüğünü belirledi.

KORUMA BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Olaydan birkaç gün önce Hasan Atalay ile kavga ettiği öne sürülen Meryem Atalay'ın koruma ve uzaklaştırma kararı talebinde bulunduğu idda edildi.

Hasan Atalay'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Hastanilerde tedavisi devam yaralılardar Mehmet K.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruyturmaya devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #adana intihar #adana eşini vurdu
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