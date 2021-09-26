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Kayıp Alişan ölü bulundu!

Isparta'nın Aksu ilçesinde, 4 gün önce gezmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alişan Soylu (17) dağlık alanda ölü olarak bulundu

Kayıp Alişan ölü bulundu!
26 Eylül 2021 Pazar 17:26

Aksu'da ailesiyle oturan Alişan Soylu, perşembe günü öğle saatlerinde evden çıkarken, gezmeye gittiğini söyledi. Alişan'dan bir daha haber alamayan ve çevrede aramalarına rağmen bulamayan ailesi, kayıp ihbarı yaptı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince Alişan için arama çalışması başlatıldı. Geçen yıl Eğirdir Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu öğrenilen Alişan Soylu'nun bulunması için ekipler seferber oldu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları bugün de sürdürüldü. Öğle saatlerinde Zindan Mağarası bölgesinde arama tarama yapan AFAD ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu fark etti. Hemen bölgeye giden ekipler yaptıkları incelemede yerde yatanın, genç bir erkeğe ait cansız beden olduğunu belirledi.

Diğer ekipler de hemen bölgeye çağrıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin kayıp Alişan Soylu'ya ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Alişan Soylu'nun cansız bedeni otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ısparta #kayıp alişan #alişan soylu #kayıp genç #ölüm
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