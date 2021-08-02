Kayıp Azra'dan acı haber geldi: Tecavüz, cinayet, vahşet!

5 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber geldi

Antalya'da, 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21) ölü bulundu. Üniversiteli kızı evinde cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp, valizle taşıdığı ormanda gömen inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan (48), gözaltına alındı. Polisin, genç kızın cep telefonu sinyallerinden ulaştığı Ayhan, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz'da hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Haytaoğlu, durumu ablası Ezgi Haytaoğlu ile paylaştı. Ablası, Haytaoğlu'na kızarak, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyleyince aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında Haytaoğlu, ablasına "Ben biraz hava alacağım" diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu, telefonda, ablasına "Kafede koronavirüs geçirmiş bir ağabeyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" diyerek telefonu kapattı, bir daha da ulaşılamadı.

İLK İFADESİNDE 'BİLGİM YOK' DEDİ

Baba Mustafa Haytaoğlu, Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı. Antalya emniyetinin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan'ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valiz ile birkaç kez çıkıp gittiğini belirledi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti.

VÜCUDUNU 5 PARÇAYA AYIRMIŞ

Azra Gülendam Haytaoğlu'na cinsel saldırıda bulunmasının ardından banyoda boğup, öldürdüğünü, 5 parçaya böldükten sonra koyduğu valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyleyen Ayhan, "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm" dedi.

VÜCUDUNA JİLETLE İSMİNİ YAZMIŞ

Öte yandan Mustafa Murat Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi.



CESET PARÇALARININ YERİNİ GÖSTERDİ

Antalya'da gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, parçalara ayırdığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan, bugün ekip aracıyla, genç kızın cesedinin parçalarını bıraktığı Kepez ilçesindeki ormanlık alana götürüldü. Burada Ayhan'ın verdiği bilgiler doğrultusunda, cesedin kayıp parçalarını bulmak için arama yapıldı. Ayhan, daha sonra Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Ayhan emniyet müdürlüğüne getirildiğinde, muhabirin "Neden öldürdünüz" sorusuna yanıt vermedi. Eliyle yüzünü gizlemeye çalışan Ayhan, ardından sorgusunun devamı için emniyet binasına çıkartıldı.

Polisin, cesedin parçalarını arama çalışması sürüyor. Öldürülen genç kızın başı ile sol kalça kemiğinin halen arandığı kaydedildi.

KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI

Diğer yandan, Mustafa Murat Ayhan'a koronavirüs testi yapıldığı, sonucunun beklendiği açıklandı. İnşaat mühendisi Ayhan'ın, aynı zalmanda emlak ofisi sahibi olduğu kaydedildi. Ayhan'ın, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube 14. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, 15 ve 16 Dönem Yönetim Kurulu Sayman üyesi olarak görev aldığı belirtildi.