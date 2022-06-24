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Kayıp emlakçı cinayete kurban gitmiş!

34 yaşındaki kayıp emlakçı Ahmet Ataoğlu'nun toprağa gömülü cesedi bulundu. Cinayeti ormandaki bir barakada yaşadığı öğrenilen B.K.'nin işlediği ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden B.K., sorgusunda çıkan tartışmada Ataoğlu'nu başına keserle vurarak öldürdüğünü ve halıya sararak gömdüğünü söyledi

Kayıp emlakçı cinayete kurban gitmiş!
24 Haziran 2022 Cuma 10:49

Alanya'da emlakçılık yapan Ahmet Ataoğlu'dan 5 Haziran'dan beri haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, Ataoğlu'nun en son Büyükhasbahçe Mahallesi'nde görüldüğünü belirledi ve aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede toprak altına gömülmüş ceset olduğunu tespit etti. Toprak altından dün çıkarılan cesedin, Ahmet Ataoğlu'na ait olduğu belirlendi. Ataoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ahmet Ataoğlu ile en son görüşen kişinin, cesedin bulunduğu bölgenin yakınındaki barakada kalan B.K. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince dün gözaltına alınan B.K., cinayeti itiraf etti. B.K., 6 Haziran sabahı Teras mevkisindeki barakada yalnız oldukları sırada aralarında çıkan tartışma sonrası Ataoğlu'nun başına keserle vurduğunu anlattı. B.K., daha sonra halıya sardığı Ahmet Ataoğlu'nu cansız bedenini barakaya 20 metre uzaklıktaki alana gömdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #alanya cinayet #emlakçı cinayeti #ölüm
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