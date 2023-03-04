Kayıp Erva'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta, depremde çöken binanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılmasının ardından bir daha haber alınamayan Mukaddes Erva Aktaş'ın (10) hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kayıp Erva'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı
04 Mart 2023 Cumartesi 10:34

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oturdukları apartmanın depremde çökmesi sonucu ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Mukaddes Erva Aktaş, 6 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Ardından baba Abdullah Aktaş da yaralı çıkarılırken, annesi Ayşe Betül (30), kardeşi Zümra (4), halası Özlem Aktaş (22) hayatını kaybetti. Komşuları tarafından yolda ambulansa teslim edilip, hastaneye kaldırılan Mukaddes Erva'dan bir daha haber alınamadı. Depremin üzerinden 20 günü aşkın süre geçtikten sora Mukaddes Erva'nın, komşuları tarafından ambulansa teslim edildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıkmıştı. Görüntüde birinin, Mukaddes Erva'yı yolda otomobilin arka koltuğunda kucağına aldıktan sonra yolun karşısındaki ambulansa götürüp, sağlık görevlilerine teslim ettiği görüldü.

Baba Abdullah Aktaş'ın günlerdir bulmak için çaba harcadığı kızı Mukaddes Erva'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ta hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra yaşamını yitiren Mukaddes Erva'nın kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirlendi. Savcılık kararı ile mezardan çıkarılan Mukaddes Erva'nın cenazesi, babasına teslim edildi. 

Önceki Haber
Karamollaoğlu: Milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız
Sonraki Haber
Yavaş ve İmamoğlu'ndan açıklama
Enkazdan çıkardığı papağan, omzundan inmiyor
Enkazdan çıkardığı papağan, omzundan inmiyor
0
Enkazdan sağ çıkartılıp hastaneye kaldırılan Merve ‘sır’ oldu
Enkazdan sağ çıkartılıp hastaneye kaldırılan Merve ‘sır’ oldu
0
Çağ Üniversitesi personel alacak
Çağ Üniversitesi personel alacak
0
Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
7 öğretim görevlisi alınacak
7 öğretim görevlisi alınacak
0
Borç- alacak kavgasında tüfeğini ateşledi, çevredeki 5 kişi yaralandı; o anlar kamerada
Borç- alacak kavgasında tüfeğini ateşledi, çevredeki 5 kişi yaralandı; o anlar kamerada
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.