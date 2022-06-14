Kayıp genç kız 14 gün sonra tarlada ölü bulundu!

Bursa'da 15 yaşındaki Kezban Sakcak, annesi ile tartıştıktan sonra kaldıkları çadırdan ayrıldı. Daha sonra kayıplara karışan Sakcak'ın 14 gün sonra cesedi bulundu. Sakcak'ın ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde mevsimlik işçi olan ailesiyle kaldığı çadırdan ayrıldıktan 14 gün sonra tarlada ölü bulunan Kezban Sakcak'ın (15) cenazesi, ailesine teslim edildi, Olayla ilgili soruşturma sürerken, Sakcak’ın ölüm nedeni, otopsi sonucunda belli olacak.

Şırnak'ın Cizre ilçesinden mayıs ayında mevsimlik işçi olarak Bursa'nın Karacabey ilçesine gelen Süleyman ve Sefina Sakcak çiftinin kızları Kezban, 30 Mayıs günü annesiyle tartıştıktan sonra Bakırköy Mahallesi'nde kaldıkları çadırdan ayrıldı. Ortaokulu bıraktığı belirtilen Kezban’dan haber alamayan aile, jandarmaya haber verdi. Jandarmanın her yerde aradığı Kezban Sakcak’ın cansız bedeni, dün saat 09.00 sıralarında kaldıkları çadıra 3 kilometre mesafedeki Uluabat Gölü'nün yakınındaki tarlada bölgedekiler tarafından bulundu.

Çürümeye başladığı belirlenen Kezban’ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırdı. Yapılan ön incelemede vücudunda mermi ve kesici alet izine rastlanmadığı belirtilen Kezban'ın kesin ölüm nedenini, otopsiyle belirlenecek.

Cenazesi bu sabah ailesine teslim edilen Kezban Sakcak, Şırnak'ın Cizre ilçesinde toprağa verilecek.