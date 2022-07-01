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Kayıp genç otelde ölü bulundu!

İzmit'te, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Emrah Tonguç'un (35), otel odasında başından vurulmuş cansız bedeni bulundu

Kayıp genç otelde ölü bulundu!
01 Temmuz 2022 Cuma 15:02

Olay, öğle saatlerinde İzmit'in Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi'ndeki otelde meydana geldi. Bugün öğle saatlerinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Emrah Tonguç'un, İzmit'te otele giriş yaptığı belirlendi. Otele giden polis ekipleri, odaya girdiklerinde Tonguç'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri adrese çağırıldı. Tabancayla başından vurulduğu belirlenen Tonguç'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Tonguç'un intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmit #otel #ölüm #ölü bulundu
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