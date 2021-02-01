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Kayıp kız ölü bulundu!

Bingöl'de, bir süredir kayıp olarak aranan Merve Abasiyun (20), bir apartta ölü bulundu. Polis Merve'nin ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı

Kayıp kız ölü bulundu!
01 Şubat 2021 Pazartesi 15:18

Solhan ilçesine bağlı Kuşburnu köyünde yaşayan Abasiyun ailesi bir süre önce, kızları Merve'nin kayıp olduğuna dair polise başvuruda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Merve'nin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalarını sürdürdükleri sırada dün akşam saatlerinde Bingöl merkezdeki bir apartta genç bir kızın cansız bedeninin bulunduğuna dair ihbar alındı. Bunun üzerine aparta giden polis ekipleri, odada cansız bedeni bulunan genç kız ile ilgili inceleme yaptı. Yapılan incelemede cansız bedenin Merve Abasiyün'e ait olduğunu tespit etti.

Apart odasında polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Merve'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Otopsi işlemin ardından Merve'nin cansız bedeni ailesi tarafından alınarak, Kuşburnu köyüne getirip toprağa verildi.

Polis ekipleri, Merve'nin ölümüne ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bingöl #kayıp kız
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