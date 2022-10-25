GÜNEŞ TUTULMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
GÜNEŞ TUTULMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
0
50 YILDIR YIKANMAYAN ADAM ÖLDÜ
50 YILDIR YIKANMAYAN ADAM ÖLDÜ
0
ORGANİZE İŞLER DİZİ OLUYOR!
ORGANİZE İŞLER DİZİ OLUYOR!
0
ÜNLÜ MANKEN ÖTENAZİ YAPTIRDI
ÜNLÜ MANKEN ÖTENAZİ YAPTIRDI
0

Kayıp köpek mikroçip sayesinde bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde belediye ekiplerinin yetersiz beslenme nedeniyle zayıflamış halde bulduğu köpek, vücudundaki mikroçip sayesinde sahibi Nalan Akbaş'a teslim edildi. Akbaş, 2,5 ay önce kaybolan köpeğine kavuşmanın sevincini yaşadı

Kayıp köpek mikroçip sayesinde bulundu
25 Ekim 2022 Salı 12:11

Yukarıkocayatak Mahallesi'nde oturan Nalan Akbaş'ın mikroçip taktırarak kimliklendirdiği Oskar isimli Alman kurdu köpeği, 2,5 ay önce evinin önünden kayboldu. Akbaş, köpeğinin bulunması için Serik Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri yetkilileri ile ilçedeki veterinerlere haber verdi. Mahallede yetersiz beslenmeden zayıflayan köpek bulan belediye ekipleri, tedavisi için kliniğe getirdiğinde vücudundaki mikroçip fark edildi. Mikroçipten Akbaş'a ulaşan yetkililer, köpeğinin bulunduğu haberini verdi. Tedavisi tamamlanan köpek, sonrasında sahibine teslim edildi.

Köpeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Nalan Akbaş, "2,5 ay önce evimin önünden çalındı ya da kayboldu. İlk günlerde bulunamadı. Belediye ekipleri tarafından bulundu, çip sayesinde bana ulaştılar. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Veterinerlik hizmetleri çalışanı Ali Deveci, ihbar üzerine gittikleri bölgede bakımsız haldeki başıboş köpeği alıp, kliniğe getirdiklerini anlattı. Deveci, köpekteki mikroçip sayesinde sahibine kolaylıkla ulaştıklarını anlattı.

Veteriner Rıfat Çelik ise "Köpek görevlilerce kliniğimize getirildi. Çip olunca işimiz kolay oldu. Çipini okutup sistemden sahibine ulaştık. Köpeğimizin sağlık durumu iyi. Düzenli beslenememesinden kaynaklı parazitlerden çok zayıflamış. Güzel bir bakımla kendini toparlayacak" diye konuştu.

Çelik, evcil hayvanların 31 Aralık 2022 tarihine kadar çip takılıp sisteme kayıt ettirilmesi gerektiğini hatırlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kayıp köpek #mikroçip
Önceki Haber
Hemşireyi tabanca ile vurmuştu! Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
Sonraki Haber
Giresun sahilinde erkek cesedi bulundu
Bir kadın daha sokak ortasında öldürüldü
Bir kadın daha sokak ortasında öldürüldü
0
Güneş tutulması böyle görüntülendi!
Güneş tutulması böyle görüntülendi!
0
Giresun sahilinde erkek cesedi bulundu
Giresun sahilinde erkek cesedi bulundu
0
Hemşireyi tabanca ile vurmuştu! Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
Hemşireyi tabanca ile vurmuştu! Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
0
Yangın çıktı, İstanbul'da metro seferleri durdu
Yangın çıktı, İstanbul'da metro seferleri durdu
0
İstanbul Üniversitesi 79 kişi alacak
İstanbul Üniversitesi 79 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.