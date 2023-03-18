Kayıp olarak aranıyordu, enkaz altında kalan otomobilinde cesedi bulundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, 6 Şubat'tan bu yana kayıp olarak aranan Niyazi Bilgiç (43), enkaz altında kalan otomobilin içerisinde ölü olarak bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu, enkaz altında kalan otomobilinde cesedi bulundu
18 Mart 2023 Cumartesi 09:26

Adıyaman'da çay ocağı işleten Niyazi Bilgiç, 6 Şubat'ta sabaha karşı iş yerine gitmek üzere plakası öğrenilemeyen otomobiliyle yola çıktı. O günden bu yana kendisine ulaşılamayan Bilgiç'in aranmasına devam edilirken, bugün Müftülük Caddesi üzerinde depremlerde yıkılan 4 katlı bir binanın enkazında tekerlek fark edenler durumu polise bildirdi. Bunun üzerine enkaza gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla enkaz altındaki otomobili çıkardı. Otomobilde yapılan incelemede günlerdir kayıp olarak aranan Bilgiç'in cansız bedenine ulaşıldı. Deprem sırasında önünden geçtiği binanın yıkılmasıyla otomobili ile enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği tahmin edilen Bilgiç'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. 

Önceki Haber
'Yeşil reçete' operasyonunda tutuklanan doktor, serbest bırakıldı
Sonraki Haber
Prof. Dr. Bilge Yılmaz: Geleceğimiz çok parlak
Poşet içerisinde çöpe atılmış bebek cesedi bulundu
Poşet içerisinde çöpe atılmış bebek cesedi bulundu
0
Otomobil, duvarı aşarak alt yola düştü; sürücü öldü
Otomobil, duvarı aşarak alt yola düştü; sürücü öldü
0
Hatay'da ağır hasarlı binalardan eşya kurtarma çabası
Hatay'da ağır hasarlı binalardan eşya kurtarma çabası
0
Ankara Üniversitesi bilişim personeli alacak
Ankara Üniversitesi bilişim personeli alacak
0
Erzurum Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
0
Diyarbakır’da 43 yıllık cezaevi sağlam çıktı, 20 yıllık cezaevi tahliye edildi
Diyarbakır’da 43 yıllık cezaevi sağlam çıktı, 20 yıllık cezaevi tahliye edildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.