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Kayıp Zümra Nur asansör boşluğunda bulundu, acı haber geldi!

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşadığı binanın önünde kaybolan küçük çocuk apartmanın asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Zümra Nur kurtarılamadı

Kayıp Zümra Nur asansör boşluğunda bulundu, acı haber geldi!
17 Ağustos 2021 Salı 08:59

Olay İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kavaklı Mahallesi'nde yaşayan 3 yaşındaki Zümra Nur Şenyurt, dün akşam saat 19.00 civarında annesi ile eve döndükten sonra oturdukları apartmanın önünde kayboldu. Aniden kaybolan Zümra Nur için ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen ekipler bina ve çevresinde arama yapmaya başladı. Küçük çocuk apartmanın asansör boşluğunda baygın olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Zümra Nur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"2 DAKİKADA KAYBOLDU"

Anne Emine Şenyurt, olayla ilgili, "Çocukları gezdirdikten sonra apartmanın önüne getirdim. Diğer çocuğumla ilgilenirken döndüğümde Zümra yoktu. Şüpheli bir durum yoktu, gezdirdim getirdim. Çocuğum köpekle oynuyordu. 2 buçuk yaşında çocuk nereye gidebilir? Diğer kızımın yanına giderken arkamı döndüğümde yoktu. 2 dakika içerisinde kayboldu" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #zümra nur #zümra nur ölüm #asansörde bulundu #çocuk ölüm
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