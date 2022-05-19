BUCA'DA NORM ENDER SAHNE ALDI
BUCA'DA NORM ENDER SAHNE ALDI
0
BORNOVA'DA COŞKULU KUTLAMA
BORNOVA'DA COŞKULU KUTLAMA
0
İZMİR 19 MAYIS PROGRAMI BELLİ OLDU
İZMİR 19 MAYIS PROGRAMI BELLİ OLDU
0
AĞIZ KOKUSUNA DİKKAT!
AĞIZ KOKUSUNA DİKKAT!
0

Kaymakamlığın 19 Mayıs mesajında akıl almaz hata!

Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'na ait sosyal medya hesaplarından yapılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı gündem oldu. Yayınlanan mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin 2 yerde yanlış yazılması tepki çekti

Kaymakamlığın 19 Mayıs mesajında akıl almaz hata!
19 Mayıs 2022 Perşembe 10:56

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanırken, Eskişehir'in Seyitgazi ilçe kaymakamlığının kutlama mesajı gündem oldu.

Kaymakamlığın resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tebrik mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adının doğru yazılmaması tepki çekti. Kaymakamlığın kutlama mesajında sadece Atatürk isminde hata yapılmış olması ve kutlama mesajında üç yerde geçen Atatürk'ün isminin ikisinin yanlış yazılması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Kutlama mesajında Atatürk'ün ismi girişte 'Atatark' olarak yazılırken, mesajın son bölümünde ise 'Atakürk' olarak yazıldı.

TEPKİLER SONRASINDA HATA DÜZELTİLDİ

Durumu fark eden vatandaşlar mesajdaki hatalar nedeniyle tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak da tepkilerden nasibini aldı. Yaklaşık bir saat yayında kalan hatalı kutlama mesajının ardından gelen tepkiler üzerine Seyitgazi Kaymakamlığı kutlama mesajındaki hataları düzeltti.

Etiketler; #19 mayıs #atatürk #seyitgazi kaymakamlığı
Önceki Haber
Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Sonraki Haber
Zeytin Dalı harekat bölgesinden şehit haberi geldi!
Zeytin Dalı harekat bölgesinden şehit haberi geldi!
Zeytin Dalı harekat bölgesinden şehit haberi geldi!
0
Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
İnönü Üniversitesi 11 kişi alacak
İnönü Üniversitesi 11 kişi alacak
0
Boşandıktan sonra birlikte yaşayan çift, birbirini bıçakladı!
Boşandıktan sonra birlikte yaşayan çift, birbirini bıçakladı!
0
Bozcaada'da tatil
Bozcaada'da tatil
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.