Kayseri'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,0 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'da, şu an için olumsuz durum olmadığını belirterek, "İlk belirlemelere göre merkez üssü Hacılar olan 4.8 şiddetinde bir deprem yaşadık.

İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada teyakkuz halinde. Lütfen resmî açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun” dedi.