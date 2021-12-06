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Kayseri'de bir kadın daha boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde İsmail Çakır (60), boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Çakır'ı (39) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla kendisini de yaraladı

Kayseri'de bir kadın daha boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü!
06 Aralık 2021 Pazartesi 10:36

Olay, sabah saatlerinde, Beyazşehir Mahallesi 825'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir boşanma aşamasında olan ve 2 çocukları bulunan İsmail Çakır ile eşi Zehra Çakır, bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede tartışma, kavgaya dönüşürken İsmail Çakır, tabancayla eşine ateş açtı, daha sonra aynı silahla kendisini de vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Zehra Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı İsmail Çakır ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehra Çakır'ın cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Çakır’ı (39) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla kendini yaralayan İsmail Çakır (60), hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 çocukları bulunan İsmail ve Zehra Çakır çiftinin 6 yıl önce ikinci evliliklerini yaptıkları öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #kadın cinayeti #ölüm #kayseri cinayet
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