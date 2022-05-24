Kayseri'de feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de bir otomobil, içinde asfalt bulunan kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı

Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 38 AGD 439 plakalı otomobil, asfalt yüklü 38 BY 342 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hastanede tedaviye alınan 1 kişinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kayseri'de, asfalt yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybedenlerin ve yaralanın kimliği belli oldu. Otomobilde yaşamını yitirenlerin sürücü İbrahim Güreşci ile yanında bulunan Sedef Sondaş, Canan Sondaş ve Elif Rabia Çukadaro (15) olduğu; yaralı Galip Sondaş'ın de hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kamyon sürücüsü Abdullah Dumlu, jandarma tarafından gözaltına alındı.