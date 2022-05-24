O DAVADA KARAR ÇIKTI!
O DAVADA KARAR ÇIKTI!
0
BİR ÜLKE BU GÖRÜNTÜYÜ KONUŞUYOR
BİR ÜLKE BU GÖRÜNTÜYÜ KONUŞUYOR
0
MESAFE YOKSA MASKE OLMALI!
MESAFE YOKSA MASKE OLMALI!
0
KEMERALTI'NDA EĞLENCE ZAMANI!
KEMERALTI'NDA EĞLENCE ZAMANI!
0

Kayseri'de feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de bir otomobil, içinde asfalt bulunan kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı

Kayseri'de feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
24 Mayıs 2022 Salı 11:50

Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 38 AGD 439 plakalı otomobil, asfalt yüklü 38 BY 342 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hastanede tedaviye alınan 1 kişinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kayseri'de, asfalt yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybedenlerin ve yaralanın kimliği belli oldu. Otomobilde yaşamını yitirenlerin sürücü İbrahim Güreşci ile yanında bulunan Sedef Sondaş, Canan Sondaş ve Elif Rabia Çukadaro (15) olduğu; yaralı Galip Sondaş'ın de hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kamyon sürücüsü Abdullah Dumlu, jandarma tarafından gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #kaza #trafik kazası #kaza ölüm
Önceki Haber
Mesafe yoksa maske olmalı
Sonraki Haber
Ormanlık alanda 62 kaçak göçmen yakalandı!
Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
0
Korkunç anlar! Zorla evine girip, tecavüze kalkıştı!
Korkunç anlar! Zorla evine girip, tecavüze kalkıştı!
0
Acı haber geldi: 3 asker şehit!
Acı haber geldi: 3 asker şehit!
0
Memur alımı yapılacak
Memur alımı yapılacak
0
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
0
Dışişleri Bakanlığı personel alacak
Dışişleri Bakanlığı personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.