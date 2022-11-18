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Kayseri Üniversitesi 31 kişi alacak

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü, 31 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Kayseri Üniversitesi 31 kişi alacak
18 Kasım 2022 Cuma 11:25

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kayseri Üniversitesi'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Kayseri Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 17/11/2022 - 01/12/2022 tarihleri arasında alınacaktır.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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