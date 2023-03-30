Kayseri Üniversitesi 9 kişi alacak

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 9 kişi alacağını açıkladı.

Kayseri Üniversitesi 9 kişi alacak
30 Mart 2023 Perşembe 07:26

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kayseri Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.


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