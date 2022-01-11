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Kayseri Üniversitesi personel alacak

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu

Kayseri Üniversitesi personel alacak
11 Ocak 2022 Salı 10:15

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kayseri Üniversitesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 11 Ocak 2022 tarihde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


 

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