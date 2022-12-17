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Kayseri Üniversitesi personel alımı yapacak

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü, 11 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Kayseri Üniversitesi personel alımı yapacak
17 Aralık 2022 Cumartesi 11:56

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kayseri Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır.

İlan için başlayan başvurular 30 Aralık 2022 tarihine kadar sürecektir.


İlanın detayları için lütfen tıklayınız.

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