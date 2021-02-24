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Kaza yapan aileden akılalmaz hareketler!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik kazası sonrasında yaşananlar pes dedirtti. Kazaya karışan araçta bulunan Ezgin ve Sevilay D. çifti, önce diğer aracın sürücüsüne, ardından çekim yapan gazetecilere saldırdı. Polis ve jandarmaya zorluk çıkaran çiftten Sevilay D. bir ara havaya kaldırdığı 1 yaşındaki çocuğunu yere vurup öldürmekle tehdit etti

Kaza yapan aileden akılalmaz hareketler!
24 Şubat 2021 Çarşamba 11:42

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Side Mahallesi D-400 karayolu ile Kemer Bulvarı'nın kesiştiği kontrollü kavşakta meydana geldi. Hüseyin Baş yönetimindeki 07 GV 249 plakalı hafif ticari araçla Mehmet Beşir Alp yönetimindeki 10 BS 403 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında her iki aracın sürücüsü, diğerini kırmızı ışık ihlali yapmakla suçladı. Otomobilde, 3 çocuklarıyla birlikte bulunan Ezgin ve Sevilay D. çifti, diğer aracın sürücüsü Hüseyin Baş'a saldırdı. Çift bu sırada olayı görüntülemek isteyen gazetecilere de fiziki saldırıda bulundu. Sevilay D. elindeki battaniye ve yumruklarıyla vurmaya çalışırken, eşi Ezgin D. ise önce su şişesi fırlattı, ardından da yerden bir taş alıp atmak istedi. Ancak bu sırada araya polis ve jandarma ekipleri girdi. Çift, gazetecilere hakarette ve tehditlerde bulundu.

ÇOCUĞUNU YERE VURUP ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Tarafları sakinleştirmeye çalışan polis ve jandarma ekipleri de zorluk çıkaran Ezgin ve Sevilay D. çifti, ifadeleri alınmak için karakola götürülmek istendi. Ancak çift jandarma aracına binmemek için direndi. Sevilay D., 1 yaşında olduğu tahmin edilen çocuğunu havaya kaldırarak, yere vurup öldürmekle tehdit etti. Polis ve jandarmayı da sürekli CİMER'e şikayet edeceklerini söyleyen çift, uzun uğraşın sonunda sakinleştirildi.

ÖNCE İSTEMEDİ SONRA AMBULANS TALEP ETTİ

Kazanın olduğu ilk dakikalarda olay yerine gelen ambulans ile hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Ezgin D., daha sonra kendisi ve bir çocuğu için ambulans talep etti. Gelen ambulansla birlikte Ezgin D. ve oğlu, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

SÜRÜCÜYÜ İSTASYON GÖREVLİLERİ KORUDU

Kazanın meydana geldiği kontrollü kavşakta bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalışanlar, jandarma ekipleri gelinceye kadar Hüseyin Baş'ı korumak amacıyla istasyonun market kısmına aldı. Tüm bu olaylar yaşanırken, çiftin çocukları olayları izledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kaza #manavgat kaza #kaza yapan aile tehdit
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