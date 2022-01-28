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Kaza yapan sürücü, otomobilde uyuya kaldı! İlginç anlar...

28 Ocak 2022 Cuma 10:16

Adana'da kaza yapan otomobilde bir kişiyi hareketsiz yatarken görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan kişiye seslendi ancak yanıt alamadı. Bunun üzerine olay yerine gelen CANKUR ekipleri aracın kapasını açtı. Araçtaki gencin ise uyuduğu anlaşıldı. Uyandırılan genç araçtan çıkartıldı. O anlar ise kameralara yansıdı

Adana'da kaza yaptığı otomobilde uyuya kalan kişi, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu aracın kapısı açılarak uyandırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda, kaza yapan refüjdeki otomobilin içerisindeki kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilin ön yolcu koltuğunda hareketsiz yatan kişiye seslendi.

Araçtaki kişinin tepki vermemesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, aparat yardımıyla otomobilin arka kapsını ardından da ön kapısını açtı.

Otomobilde uyuduğu tespit edilen 19 yaşındaki Veli Can K. ekiplerce uyandırılarak aracın dışına çıkartıldı.

Kazada yaralanmadığı belirlenen Veli Can K. işlemler sırasında yeniden otomobile binerek bir süre daha uyudu.

Otomobili kendisinin kullandığını ifade eden Veli Can K. kazadan dolayı aracı bulunduğu yerden çıkartamadığını, üşüdüğü için aracın ön yolcu koltuğunda uyuduğunu belirtti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #kaza #uyudu #kaza yaptı uyudu #trafik kazası
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