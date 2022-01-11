YENİ ÖZELLİK GELİYOR
YENİ ÖZELLİK GELİYOR
0
KRAL VEYA KRALİÇESİNİ ARIYOR!
KRAL VEYA KRALİÇESİNİ ARIYOR!
0
DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI YIKILIYOR
DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI YIKILIYOR
0
BU GEVREK BAŞKA GEVREK!
BU GEVREK BAŞKA GEVREK!
0

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın Ankara gitme nedeni yürekleri yaktı!

11 Ocak 2022 Salı 12:49

Konyaspor'da oynayan futbolcu Ahmet Çalık, Ankara yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Çalık'ın Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da, trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın üzüntüsü yaşanıyor. Yeşil-beyazlı ekiple 3 yıl daha sözleşmesini uzatan genç futbolcunun, pazar günü oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından dün yapılan antrenmana katıldığı ve bugün izinli olduğu öğrenildi. Ahmet Çalık'ın, şubat ayında yapmayı planladığı düğün için Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi.

Ahmet Çalık'ın cenazesinin getirildiği Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde açıklamalarda bulunan Eryıldırım, Çalık'ın çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Etlik'te aynı mahallede beraber büyüdük. Aynı zamanda kuaförlüğünü de uzun süre yaptım. Annesi, babası Etlik'te oturuyordu. Nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya geliyordu. Yakın zamanda nikahı vardı." diye konuştu. 

Gençlerbirliği altyapısında yetişen Ahmet Çalık, bugüne kadar Gençlerbirliği ve Galatasaray'da forma giydi, 5 Ekim 2020'de de Konyaspor'a transfer oldu. Çalık, 26 Aralık 2021'de ise yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıl daha uzatmıştı.

YÖNETİCİLER VE TEKNİK DİREKTÖR, ANKARA'YA GİTTİ

Acı haberin ardından Konyaspor yöneticileri ve teknik direktör İlhan Palut, kulüp binasına geldi.  İlhan Palut ve yöneticiler, ardından cenaze töreni için Ankara'ya gitti. Üzüntüsünü dile getiren Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, ''Gencecik çocuk vefat etti. Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz? Konuşacak halimde şu an yok. Ankara'ya cenazeye gideceğiz şimdi. Elmadağ'a gideceğiz. Kulübümüzün en beyefendi oyuncularından biriydi'' diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ahmet çalık #kaza #ölüm #konyasporlu #ankara kaza
Önceki Haber
5 yaşındaki Ömer'in ölümüne neden olan sürücü kendini böyle savundu
Sonraki Haber
Altay'da golcüler sustu
Eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü, o anlar saniye saniye görüntülendi
Eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü, o anlar saniye saniye görüntülendi
0
5 yaşındaki Ömer'in ölümüne neden olan sürücü kendini böyle savundu
5 yaşındaki Ömer'in ölümüne neden olan sürücü kendini böyle savundu
0
Eşi hastaneye giderken onu motosikletle takip etmiş ve kaza geçirmişti. Bebeğini göremeden öldü!
Eşi hastaneye giderken onu motosikletle takip etmiş ve kaza geçirmişti. Bebeğini göremeden öldü!
0
Bir genç sosyal medyada bu videoyu yayınladıktan sonra intihar etti!
Bir genç sosyal medyada bu videoyu yayınladıktan sonra intihar etti!
0
Futbolcu Ahmet Çalık kazada hayatını kaybetti
Futbolcu Ahmet Çalık kazada hayatını kaybetti
0
Kumluca Belediyesi zabıta alacak
Kumluca Belediyesi zabıta alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.