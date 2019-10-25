Kazada yaralanan 26 askerin tedavisi sürüyor

Van- Erciş Karayolu'nda askerleri taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 26 askerin tedavileri sürüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 4 askerin yoğun bakımda olduğunu, birinin durumunun ciddiyetini koruduğunu, üçünün durumlarının ise iyiye gittiğini söyledi.

Kaza, önceki gün saat 20.30 sıralarında Van- Erciş Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Erciş 108. Topçu Alay Komutanlığı'ndan izne giden ve terhis olan askerleri taşıyan zırhlı midibüs, lastiğinin patlaması sonucu, yaklaşık 3 metreden şarampole devrildi. Yan yatan minibüste 26 asker yaralandı.

4'ü yoğun bakımda

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 11'i Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, 13'ü Van Eğitim Araştırma Bölge Hastanesi'ne, 2'si de özel hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, askerlerin tedavileri için doktorların gece boyunca yoğun bir çalışma yaptıklarını, 4 askerin yoğun bakımda olduğunu bildirdi. Bu askerlerden 1'inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, 3'nün durumunun ise iyiye gittiğini kaydeden Vali Bilmez, tedavi altındaki 22 askerin ise iyi durumda olduğunu söyledi. Vali Bilmez, bu askerlerden bazılarının bugün taburcu edilebileceğini bildirerek, "Tüm askerlere Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.