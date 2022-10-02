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Kazara kız kardeşini öldürdü!

Kazara kız kardeşini öldürdü!
02 Ekim 2022 Pazar 17:00

Ordu'nun Fatsa ilçesinde U.K.K. (15), babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile oynadığı sırada kazara kız kardeşi Ş.K.'yı (13) vurdu. Hastaneye kaldırılan Ş.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre U.K.K.,  babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile oynadığı sırada kazara kız kardeşi Ş.K.'yi karnından vurdu. Silah sesini duyan aile, kızlarını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ş.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası U.K.K., 'Ateşli silahla taksirle öldürme' suçundan gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen U.K.K., olayla ilgili verdiği ilk ifadesinde tüfeğin içinde fişek olup olmadığını bilmeyerek oynadığını ve bir anda ateş aldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ordu #ölüm #kız kardeş ölüm #haber
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