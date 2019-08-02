Kazdağları için imza kampanyası başlatıldı

Havran Demirtepe’de kurulması planlanan altın madenine karşı Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Edremit Cumhuriyet Meydan’ında, “Demirtepe Altın Madenine Hayır” imza kampanyası başlatarak basın açıklaması yaptı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin de imza kampanyasına destek verdi.

Kazdağları’nda Çanakkale Kirazlı’dan sonra bu kez Havran Demirtepe’ye kurulması planlanan altın madeni tepkiyle karşılandı.

Edremit Cumhuriyet Meydanı’nda başlatılan imza kampanyasına, doğa talanına hayır diyen birçok vatandaş katılarak destek verdi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Doğasever tüm Havranlı vatandaşlarımızı; Büyükşapçı, Küçükşapçı, Halılar, Sarnıç, Kocaseyit, Küçükdere, Büyükdere, Eğmir, Dereören, Tepeoba, Kalabak, Çamdibi, İnönü köylerinde yaşamını sürdüren, doğasını ve sağlığını rant çetesine teslim etmek istemeyen herkesi imza standımıza bekliyoruz” denildi.

İmza kampanyasının 2 Ağustos cuma günü de Havran’da Pazar Yeri’nde tekrarlanacağı ve maden için 6 Ağustos’ta Ankara’da inceleme değerlendirme toplantısı yapılacağı duyuruldu. CHP Balıkesir milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan ve belediye meclis üyeleri etkinliğe katılıp, destek verdi.

Başkan Arslan, “Kaz Dağlarındaki her türlü talana ve ihanete karşı halkımızla bir olacağız, iri olacağız ve diri olacağız. Rant çetesi olan ve bu memlekete ihanet eden herkesin bunu böyle bilmesini istiyoruz” dedi.