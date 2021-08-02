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Keçileri yangından böyle kurtardılar

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının 5'inci gününde alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Hisarönü mahallesinde yoğunlaşan alevlerden 1'i hamile 35 keçi kurtarıldı

Keçileri yangından böyle kurtardılar
02 Ağustos 2021 Pazartesi 13:48

Marmaris'in İçmeler kara yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda,  29 Temmuz'da saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine, ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi'ndeki 11 ev ile Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin çatısı zarar gördü. Yangın nedeniyle Dereözü, Osmaniye, Turunç ve Hisarönü mahallelerindeki vatandaşlar tedbir amacıyla jandarma tarafından tamamen tahliye edildi. Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi'nde sahildeki otellerin bahçelerinde alev alan ağaçlara helikopterlerle müdahale edildi. Bu sırada otellerde kalan müşteriler tahliye edildi. Marmaris- İçmeler kara yolu yangında ulaşıma kapanırken, duman ve alevlerin etkili olduğu İçmeler'deki otellerde kalan turistler yardıma koşan günübirlik gezi tekneleri ve yatlarla Marmaris ilçe merkezine taşındı. Ayrıca, İçmeler Mahallesi'nde, ekiplere su taşırken motosikletinin devrilmesi sonucu kaza yapıp alevlerin arasında kalan Şahin Akdemir (25) yaşamını yitirdi. Akdemir'in cenazesi, önceki gün ailesinin yaşadığı Köyceğiz'in kırsal Sazak Mahallesi'nde toprağa verildi.

TURUNÇ MAHALLESİ BOŞALTILDI

Alevlerin tehdit ettiği Turunç Mahallesi'nde dün aralarında turistlerin de bulunduğu kalan diğer kişilerin tur tekneleriyle tahliyesi yapıldı. Az sayıdaki ev ve işletme sahibi ise mahallesini terk etmeyip, evlerinin ve iş yerlerinin önünü hortumla sulayıp, alevlere önlem aldı.

ÇOK SAYIDA KEÇİ KURTARILDI

Hisarönü Mahallesi'nde kaplumbağa ve kümes hayvanlarının yanı sıra 1'i hamile 35 keçi alevlerin arasından kurtarıldı. Hayvan Hakları Federasyonu'na bağlı (HAYTAP) gönüllülerince kurtarılan keçilerin tedavileri, Veteriner Hekim Kevser Tataroğlu tarafından yapıldı. Keçilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA
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