61 KİŞİ BARDA MAHSUR KALDI
61 KİŞİ BARDA MAHSUR KALDI
0
TEK DOZ AŞI BİR İŞE YARAMAZ
TEK DOZ AŞI BİR İŞE YARAMAZ
0
DOĞUMA BİSİKLETLE GİTTİ
DOĞUMA BİSİKLETLE GİTTİ
0
HATA AVCISI!
HATA AVCISI!
0

Kedisini yakalamak isterken düşen doktor hayatını kaybetti!

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor İrem Büşra Üngül (27), ailesini ziyarete gittiği İstanbul'da kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Kedisini yakalamak isterken düşen doktor hayatını kaybetti!
29 Kasım 2021 Pazartesi 11:20

Hayrabolu'da, Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi İrem Büşra Üngül, hafta sonu izninde İstanbul Bostancı'da bulunan ailesini ziyarete gitti. Cumartesi akşamı, Doktor Üngül’ün Faik adını verdiği kedisi, balkona kaçtı. Balkona çıkıp kedisini almaya çalışan Üngül, dengesini kaybedip 5’inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Üngül'ün genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesi, yakınları ve sağlık camiasında büyük üzüntü yarattı. Üngül, bugün memleketi Hayrabolu'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek. 

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü de doktor Üngül'ün ölümü nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde hekim olarak görevini ifa eden sağlık ailemizin değerli üyesi ve kıymetli meslektaşımız İrem Büşra Üngül cumartesi gecesi İstanbul'da bulunduğu evin balkonundan düşerek vefat etmiştir. 1994 yılında Tekirdağ'da doğan, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2019 yılında mezun olan meslektaşımız, bu tarihten itibaren Hayrabolu ilçemizde Toplum Sağlığı Merkezi, Saka Hüseyin Aile sağlığı Merkezi ve Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yaparak değerli hizmetlerde bulunmuştur.  Meslektaşımızın ölüm haberi sağlık camiamızı derin üzüntüye boğmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine sevenlerine ve sağlık ailemize sabırlar dileriz" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #doktor #ölüm #irem büşra üngül #kedi
Önceki Haber
548 kilometrelik Büyük Menderes Nehri'nin sadece 7 kilometresi temiz
Sonraki Haber
Dikili'den güzel haber! Mahkeme o kararı durdurdu!
Fırtına nedeniyle uçan çatı anne ve çocuğunun üzerine düştü. Çocuğunu koruyan anne hayatını kaybetti
Fırtına nedeniyle uçan çatı anne ve çocuğunun üzerine düştü. Çocuğunu koruyan anne hayatını kaybetti
0
CHP'li Başkan kazada hayatını kaybetti
CHP'li Başkan kazada hayatını kaybetti
0
Kayıp kadın su kuyusunda ölü bulundu!
Kayıp kadın su kuyusunda ölü bulundu!
0
ODTÜ, araştırma görevlisi alacak
ODTÜ, araştırma görevlisi alacak
0
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
0
Antalya'da feci kaza: Aracından fırlayıp başka aracın üzerine düştü!
Antalya'da feci kaza: Aracından fırlayıp başka aracın üzerine düştü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.