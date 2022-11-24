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Kediyi çatıdan attı, Haluk Levent tepki gösterdi! Şikayet edene ödül var!

Bir kişi kediyi çatıdan attığı görüntüleri sosyal medyadan yayınladı. Görüntü tepkilere neden olurken, Haluk Levent de görüntüdeki kişiyi polise şikayet edene 25 bin lira ödül verileceğini söyledi

24 Kasım 2022 Perşembe 11:59

Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken, kedinin çatıdan atıldığı videoyu paylaştı. Levent, bir hayırseverin videoki kişiyi bilen ve karakola şikayette bulunan kişiye 25 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

Sosyal medya platformlarından birinde, çatıya çıkan bir kişinin, kediyi eline alıp fırlattığı video paylaşıldı. Video tepkilere neden oldu. Tepki gösterenlerden biri de şarkıcı Haluk Levent oldu. Haluk Levent, twitter adresinden videoyu alıntılayıp, "Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Şikayet dilekçesini bu twitin altına yazmanız yeterli. Bizler size ulaşacağız?" paylaşımında bulundu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #haluk levent #kedi #çatı #haber
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