'Kemal Komutan'ın okuma azmi bitmiyor

Ortaokuldan sonra girdiği sınavla astsubay olan ve görev yaptığı dönemde kazandığı üniversiteleri yarıda bırakmak zorunda kalan Kemal Benli, bu hayalini 70 yaşında 2 üniversite okuyarak gerçekleştirdi. Benli, "Yıllar sonra torunum yaşındaki çocuklarla üniversite okumak bana ayrı bir zevk veriyor" dedi.

Yaşadığı ilçede lise olmadığı için ortaokuldan sonra astsubay olan ve bu süreçte önce liseyi dışarıdan bitiren ardından 2 kez kazanmasına rağmen üniversite eğitimine devam edemeyen 70 yaşındaki Kemal Benli, emekli olduktan sonra 2 üniversite okumanın mutluluğunu yaşıyor. Konya'nın Kulu ilçesinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Benli, bulunduğu bölgede lise olmadığı için ortaokuldan sonra sınavla Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu'na yerleşti.

Okuldan 1968'de mezun olan Benli, astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmete başladı. 1976'da Fikirtepe Eğitim Enstitüsü Almanca Öğretmenliği Bölümü'nü kazanan Benli, aynı yıl Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine tayini çıkınca eğitimini bırakmak zorunda kaldı.

Almanya'daki görevi sonrası Kars'ın Sarıkamış ilçesine atanan Benli, fark derslerini girerek Kars Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldu, ardından da Erzurum Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı.

3 çocuk ve 2 torun sahibi

Görevi ve uzaklığı nedeniyle okula gidemeyince bu üniversiteyi de bırakmak zorunda kalan ve 1996 yılında emekli olan Benli, 2018'deki öğrenci affından faydalanarak yarım bıraktığı üniversitesine geri döndü. Benli, daha sonra kaydını yatay geçişle ikamet ettiği Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi'ne aldırdı. Bununla da yetinmeyen Benli, sınavsız ikinci üniversite hakkından faydalanarak Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü'ne kayıt yaptırdı.

Üniversite hayalini emekli olduktan sonra gerçekleştiren 3 çocuk ve 2 torun sahibi Benli, birinci sınıfa devam ediyor ayrıca hiçbir dersini kaçırmıyor. Her sabah takım elbisesiyle evinden eşi tarafından okula uğurlanan Benli, sınıfının da adeta neşe kaynağı. Ders aralarında arkadaşlarıyla okulun kantini ve bahçesinde vakit geçiren Benli, onlarla çay içip sohbet ediyor ve çeşitli tavsiyelerde bulunuyor.

Eğitim yaşı yok

Benli'nin sınıf arkadaşı Mine Esila Turan da "Her sabah derse geldiğimizde onu takım elbisesi ve çantasıyla görmek çok güzel. Bu durum bizi de teşvik ediyor. Bizim için çok değerli. Onunla aynı sınıfı paylaşmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Nilgün Tunca ise okula ilk geldiğinde Kemal Benli'yi öğretmen sandığını belirtti. Bir süre sonra kendisine "amca" diye seslenmeye başladıklarını anlatan Tunca, "Onun sayesinde eğitim ve öğretimin yaşının olmadığını gördüm. Kendisi derslere sürekli katılıyor. Hiç devamsızlık yapmıyor. Bize sürekli yeni bilgiler öğretiyor." şeklinde konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Meryem Nakipoğlu da Benli'nin çalışkanlığı ve kişiliğiyle diğer öğrencilere örnek olduğunu kaydetti.

Geçen hafta 18 sınava girdi

Benli, yaptığı açıklamada, bilginin çok önemli ve değerli bir hazine olduğunu söyledi. Üniversite okumanın her zaman içinde bir ukde olduğunu aktaran Benli, "Yıllar sonra torunum yaşındaki çocuklarla üniversite okumak bana ayrı bir zevk veriyor. Bu mutluluğu anlatmak çok zor. Gençlerle birlikte olmak bana daha da dinamizm veriyor. Hepsi benim evladım yaşında. Herkes beni seviyor, babası gibi görüyor." dedi.

İki üniversite okumanın kendisi için zor olmadığını ifade eden Benli, geçen hafta 18 sınava girdiğini ve biri hariç hepsinden başarılı sonuçlar aldığını dile getirdi. Üniversiteye devam ettiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Benli, "Kendimi 20-25 yaşlarında bir delikanlı gibi hissediyorum." diye konuştu.