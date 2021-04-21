Kendi şirketinden dezenfektan aldığını kabul etmişti. Görevden alındı!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verildi. Pekcan'ın yerine ise Mehmet Muş atandı. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamayla, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşinin yönetim kurulu başkanı olduğu şirketten dezenfektan alımı yapıldığını kabul etmişti

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, görevden alındı. Pekcan’ın yerine ise Mehmet Muş atandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan’a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığı iddialarına ilişkin olarak dün öğleden sonra açıklama yapılmıştı.

Bakanlık, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden 507 bin 880 liralık ürün alındığını doğrularken, “Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi” duyurusunu yapmıştı.

“USULÜNE UYGUN BİR BİÇİMDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR”

Bakanlık açıklamasında, bakanlığın pandemi döneminde KDV hariç yaklaşık 6.56 milyon TL tutarında maske, alkol bazlı dezenfektan, siperlik, eldiven gibi ürün tedariği yaptığını belirterek, “KDV hariç 507,880 TL'lik dezenfektan Nanoksia Biyoteknoloji firmasından ilgili mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde gerekli tüm ürün/fiyat araştırmaları yapılarak, piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir” denilmişti.

Açıklamanın devamında “Üretici Nanoksia Biyoteknoloji firmasından yapılan 507,880 TL’lik dezenfektan tedariği, direkt üretici firma yerine en iyi fiyat veren ikinci firma tarafından temini gerçekleşseydi 853,600 TL’ye tekabül edecektir” ifadeleri yer almıştı.

Ruhsar Pekcan, 9 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ilk kabinesine Ticaret Bakanı olarak atanmıştı.

MEHMET MUŞ KİMDİR?

Mehmet Muş 1982 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde dünyaya geldi. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Washington State University School of Economic Sciences’ta Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Ana Bilim Dalında Ekonomi doktorasını tamamladı.

Özel sektörde bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalıştı. AKP Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, NATO Parlamenter Asemblesi (NATOPA) Türk Grubu ve AKP MKYK Üyesi olarak görev yaptı.