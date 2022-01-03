Kendisine tornavida ile saldıran kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da işe gitmek için evinden çıkan E.K, kendisine yaklaşan ve telefonunu gasp etmek isteyen Erkan Aysu tarafından sıkıştırıldı. Tornovidalı saldırıya uğrayan E.K. kendisini korumak için saldırıya yanındaki bıçakla karşılık verdi. Aysu'yu bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçan E.K. daha sonra polise teslim oldu. Aysu ise kan kaybından hayatını kaybetti

Olay, saat 08.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Aysu, işe gitmek için evden çıkan E.K.'yi bir ara sokakta sıkıştırıp, telefonunu gasp etmek istedi. E.K. direnince Erkan Aysu, bu kez cebinden tornavida çıkarıp, saldırdı. Bunun üzerine E.K. de cebindeki bıçağı çıkardı. Çıkan kavgada E.K., gasp girişiminde bulunan Erkan Aysu'yu bacağından bıçaklayarak olay yerinde kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erkan Aysu'nun kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİSİ ARADI, TESLİM OLDU

Bursa'da, cep telefonunu gasbetmeye çalıştığını iddia ettiği Erkan Aysu’yu bacağından bıçaklayan E.K., olayın ardından evine giderek, polisi arayıp, kendisini ihbar etti. Şüphelinin olay yerinden kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, adresini bildiren E.K.'yi evinde gözaltına aldı. Bu sırada Erkan Aysu da olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Toplam 20 suçtan kaydı bulunan Erkan Aysu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.