Kendisini 3 yıldır taciz eden kişiyi öldürmüştü! Genç kız ilk duruşmada tahliye edildi

Kars'ta olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Azra E., kendisini 3 yıldır taciz eden 40 yaşındaki Birdal Doğan'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Azra ifadesinde, Doğan'ın kendisini 3 yıldır rahatsız ettiğini, olay günü de yanına gelip 'Seni kaçıracağım o...u. Seni kendime kadın yapıp sonra da satacağım' dediğini anlattı. Bu sözler üzerine yanında taşıdığı silahı çekip ateş ettiğini anlatan Azra E., tahliye edildi

Olay, 1 Mart 2022 tarihinde Arpaçay ilçesi Kardeştepe köyünde meydana geldi. Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra E. (18), köy meydanındaki çeşmede hayvanları sularken yanına Birdal Doğan geldi. 3 yıldır genç kızı taciz eden Doğan, iddiaya göre Azra E.'ye, "Seni kaçıracağım o...u. Seni kendime kadın yapıp sonra da satacağım" dedi. Bu sözler üzerine Azra E., tacizci Doğan'ı, babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Doğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra gözaltına alınan Azra, çıkarıldığı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Azra E.'nin yargılanmasına dün başlanıldı. Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunmasını yapan Azra E. beraatını istedi. Kendisini 3 yıl boyunca taciz eden 3 çocuk babası Birdal Doğan'ı bilerek ve kasten öldürmediğini belirten E., "Babama ait hayvanları çeşmeye götürdüm. Birdal Doğan karşıma geçip 'Seni kaçıracağım, kendime karı yapacağım. O....u olacaksın. Sonra seni başkalarına satacağım' diye sözler söyledi. Zaten 3 yıldır hep rahatsız ediyordu. Beni kaçırması için birilerine para bile vermişti. Onun korkusundan okulda maket bıçağı ve biber gazı taşıyordum. O gün de annem ve abim hastaneye gideceği için okula gitmedim ve babama yardım etmek için köyde kaldım. Hayvanlara su içirmek için çeşmeye gittim ve yanıma silah aldım. Çeşmede benim yanıma gelen Doğan, bana ağır hakaretlerde bulundu. Bende yanımda taşıdığım silahı çıkarıp korkumdan gözümü kapatarak ateş ettim. Maksadım korkutmaktı. Onun yüzünden okulumu tamamlayamadım. Eğitim hayatım yarım kaldı. Genç yaşta hapse girdim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan ve 12 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Azra E. ile ilgili; ‘haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında’ cinayetin işlendiğini, E.'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, Suça Sürüklenen Çocuk'un (S.S.Ç) delil karartma ihtimalinin bulunmaması, tutuklama koruma tedbirinin istisnai uygulaması gereken bir tedbir olması, tutuklamadan beklenen amaç ve gayenin adli kontrol tedbirlerinin uygulanması ile elde edilmesi mümkün ise öncelikli olarak adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının usul kuralları gereğince gerekli oluşu, SSÇ’nin dosya kapsamı itibarı il aleyhindeki mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süre dikkate alındığında bu aşamadan itibaren orantılık ve ölçülülük ilkeleri uyarınca atılı suçtan tahliyesine karar verdi. Tutuksuz yargılanacak Azra’nın yakınları tahliye kararı üzerine sevinç gözyaşları dökerken, duruşma 3 Kasım’ ertelendi.

'TÜRK ADALETİ CESURCA BİR KARAR VEREREK AZRA'YI TAHLİYE ETTİ'

Azra'nın avukatı Sinan Erdağı, "Bu çok vahim ve trajik bir olaydı. Maalesef lise öğrencisi olan 17 yaşındaki Azra E.'nin başına talihsiz bir olay geldi ve korkusundan 3 yıldır taciz ve takip eden, kaçırmak için planlar yapan Birdal Doğan isimli kişiyi silahla vurarak öldürmüştü. Yargılama tutuklu olarak devam etmekteydi, bugün ilk duruşma yapıldı. Sizlerin de malumu olduğu üzere 5’inci ayda Türk Ceza Kanununun 123. Maddesine ‘Israrla Takip Suçu’ diye bir fıkra eklendi. Sosyal medya, iletişim araçları ve fiziki takip ile insanları rahatsız eden kişilerin cezalandırılması ile ilgili bir madde bu. Azra bu fıkranın doğrudan mağduruydu yine müvekkilim cinsel saldırı suçunun mağduruydu, tacizlerin mağduruydu. Bugün Türk adaleti hakikaten cesurca bir karar vererek ilk duruşmada müvekkilim Azra’yı tahliye etti." dedi.