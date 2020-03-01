Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtan kişi tutuklandı

Edirne'de sosyal medyada paylaşılan bir videoda kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtan kişi, tutuklandı. 

Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtan kişi tutuklandı
01 Mart 2020 Pazar 21:17

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Özcan K'yi, Enez ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtmıştı

Özcan K, paylaşılan bir videoda kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtmıştı. Videoda 6 yıl göçmen kaçakçılığı suçundan cezaevinde kaldığını ifade eden Özcan K, 20 senedir göçmen kaçakçılığı yaptığını belirtmişti. "Avrupa'nın yarısını ben kaçak gönderdim" şeklinde ifadeler kullanan Özcan K. göçmenleri kişi başı 500-600 dolar karşılığında Avrupa'ya geçirdiğini söylemişti. 


Kaynak: AA
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