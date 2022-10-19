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Kendisini işten çıkartan patronunu öldürdü!

Kendisini işten çıkartan patronunu öldürdü!
19 Ekim 2022 Çarşamba 09:05

Kocaeli Gebze'de geri dönüşüm tesisinin sahibi Servet Temurtaş, işten çıkarttığı Türkmenistan uyruklu İ.Y. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü

Olay geçen pazar günü, Gebze Balçık’da bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Geri dönüşüm tesisisi sahibi Servet Temurtaş, iş yerinde çalışan Türkmenistan uyruklu İ.Y.’yi bir hafta önce işten çıkardı. Geçen pazar günü sabah saatlerinde iş yerine gelen İ.Y., eski patronu Servet Temurtaş’a silahlı saldırıda bulundu. Tabancayla açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda kurşun isabet ederek ağır yaralanan Temurtaş, İstanbul’da bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi atına alındı. Temurtaş dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan İ.Y. jandarmanın yaptığı çalışma ile saklandığı binanın çatı katında yakalandı. 9 el ateş eden ve olay yerindeki mermi kovanlarını da toplayan İ.Y.’nin saldırıda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kocaeli #gebze #cinayet #patron cinayet #haber
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