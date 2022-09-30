MİDESİNDEN ÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI Kİ...
MİDESİNDEN ÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI Kİ...
0
ANNE SÜTÜ KANSERDEN KORUYOR
ANNE SÜTÜ KANSERDEN KORUYOR
0
GÖĞÜSLERİ SÜREKLİ BÜYÜYOR!
GÖĞÜSLERİ SÜREKLİ BÜYÜYOR!
0
HAMİLELER MADEN SUYU İÇEBİLİR Mİ?
HAMİLELER MADEN SUYU İÇEBİLİR Mİ?
0

Kendisini şifacı olarak tanıtıp, genç kızı istismar etti!

Kendisini şifacı olarak tanıtıp, genç kızı istismar etti!
30 Eylül 2022 Cuma 11:46

Tunceli'de, kendisini, 'şifacı' olarak tanıtan Hasan Vural'ın (69), parkta, 19 yaşındaki zihinsel engelli kıza tacizde bulunduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vural, kızın ailesinin şikayetiyle gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Olay, Tunceli kent merkezinde bir parkta meydana geldi. Yaklaşık 2 yıldır kendisini, 'Ben öldüm, geri döndüm, sürekli uçuyorum ve insanların üstündeki nazarı çıkarıyorum, şifacıyım' diye tanıtan Hasan Vural, bankta oturan bir kızın yanına oturup "Sende nazar var, ben çıkarayım" dedi. Kısa süre sonra kızın elini tutan, boynuna ve beline dokunarak, hırkasının altından masaj yapan Vural'ın görüntüleri, parktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ellerine ulaşmasıyla zihinsel engelli olduğu öğrenilen kızın ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip Vural'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vural, çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tunceli #cinsel istismar #şifacı
Önceki Haber
Göğüsleri sürekli büyüyen genç kız zor durumda!
Sonraki Haber
Sosyal konutların temelinin ne zaman atılacağı belli oldu!
Erkek arkadaşının dövdüğü kadın 4 gündür yaşam savaşı veriyor!
Erkek arkadaşının dövdüğü kadın 4 gündür yaşam savaşı veriyor!
0
Gülistan Doku bin gündür kayıp!
Gülistan Doku bin gündür kayıp!
0
Sosyal konutların temelinin ne zaman atılacağı belli oldu!
Sosyal konutların temelinin ne zaman atılacağı belli oldu!
0
Saldırı hazırlığındaki 18 DEAŞ'lı terörist yakalandı!
Saldırı hazırlığındaki 18 DEAŞ'lı terörist yakalandı!
0
Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
0
Milli Savunma Üniversitesi 39 kişi alacak
Milli Savunma Üniversitesi 39 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.