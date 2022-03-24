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Kendisini uyaran komşusunu öldürdü!

Kendisini uyaran komşusunu öldürdü!
24 Mart 2022 Perşembe 11:49

Antalya'da gürültü kavgası ölümle bitti. Aksu ilçesinde belediye işçisi olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Mehmet Pay, gürültü yaptığı için kendisini uyaran komşusu 36 yaşındaki Ramazan Kahraman'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü


Olay, dün saat 22.00 sıralarında Aksu ilçesi, Murtana Mahallesi'nde meydana geldi. Aksu Belediyesi'nde çalışan işçi Mehmet Pay, iddiaya göre gürültü yapınca komşusu Ramazan Kahraman tarafından uyarıldı. Uyarıya sinirlenen Mehmet Pay, pompalı tüfekle Ramazan Kahraman'a 2 el ateş etti. Kahraman, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Kahraman'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gözaltına alınan Mehmet Pay ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #cinayet #ölüm #gürültü kavgası
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