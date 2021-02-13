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Kentsel dönüşümde verilen kredi miktarı arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlar için kredi miktarlarını arttırdıklarını duyurdu

Kentsel dönüşümde verilen kredi miktarı arttı
13 Şubat 2021 Cumartesi 15:01

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kentsel dönüşümü hızlandıracak, vatandaşlara mali kolaylık getirecek düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Bakan Kurum, yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlar için kredi miktarlarını arttırdıklarını kaydederek, "Binasını dönüştürecek hak sahibi vatandaşlarımızın bankalardan kullanacağı krediyi 125 bin TL'den 200 bin TL'ye, toplam kredi tutarını 625 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükselttik. Bina güçlendirme kredisini de 50 bin TL'den 80 bin TL'ye çıkardık. Yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımız için KDV indiriminden sonra attığımız bu yeni adımla ülkemizin tamamında deprem dönüşüm sürecini daha da hızlandırarak vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalara kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #murat kurum #kentsel dönüşüm #bina yenileme #kredi
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