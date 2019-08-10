Kesilen ağaçların hesabını OGM versin

Maden Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Aykut Akdemir, Çanakkale Kirazlı'daki altın madeni için belirlenen bölgedeki ağaçların 1 yıldır kesildiğini söyledi. Akdemir, 'Oradaki bütün kesim işlerini Orman Genel Müdürlüğü yaptı. Hesap vermesi gereken Orman Genel Müdürlüğü'dür. Şirket, alanın yeniden kazanılması için her yıl devlete para öder. Devlet denetmeleyi yaparsa maden bittikten sonra orman yeniden oluşturulur' dedi.

ÖZEL - Halil Özcan / Kaz Dağları'ndaki altın madeni ülke gündeminden düşmüyor. Kanadalı şirket Alamos Gold'un bölgede ne kadar ağaç kestiğine dair rakamlar da karışmış durumda. Konuyla ilgili görüşlerini belirten Maden Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Aykut Akdemir, sondaj çalışmalarının yapıldığı 2007'de siyanür kullanıp kullanılmadığı konusunda bölgeye giderek inceleme yaptıklarını söyledi. Akdemir, "O zaman gidip yerinde inceledik, daha ağaçlar kesilmemişti. Sadece sondaj çalışması vardı. O zaman da yine siyanürle sondaj tartışmaları vardı. Siyanür sondajda değil sadece son aşamada ayrıştırmada kullanılır." diye konuştu.

Alanda ne kadar ağaç kesildiğine dair söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ileri süren Akdemir, şöyle devam etti:

"Orman içinde bir kozalak bile toplayamazsınız. Onu yalnızca Orman Genel Müdürlüğü yapabilir. Taşeron kullanır, kesim yaptırır. Alacak vatandaş gelir, kamyonuna yükler gider. Kaz Dağları'nda ormanın kesilme olayı da böyle oldu. 1 yıldır devam eden bir süreç. Oradaki bütün kesim işlerini Orman Genel Müdürlüğü yaptı. Hesap vermesi gereken Orman Genel Müdürlüğü'dür."

Rehabilitasyon süreci

Maden işletmesi açacak şirketin Orman Genel Müdürlüğü'nden izin alırken, alanın rehabilitasyon sürecini gösteren bir proje sunmak zorunda olduğuna dikkat çeken Akdemir, "Projede, iş bittikten sonra bu işletmenin olduğu yer şöyle şekil alacak, topoğrafya bu hale gelecek, şu kadar ağaç dikilecek diyerek taahhütte bulunur ve geri dönüşür. Bu, rehabilitasyon sürecidir. Ormanın yeniden oluşturulması için maden işletmecisi Orman Genel Müdürlüğü'ne her yıl bu dönüşüm için para öder. Bittiğinde madenci kaçsa bile parasını Orman Genel Müdürlüğü'ne ödediği için sıkıntı olmaz. Mevzuat bu. Ama bu denetleme yapılıyor mu? Burada devlet kavramı çıkıyor ortaya." dedi.

Geçen hafta oda olarak bölgeye giderek inceleme yaptıklarını aktaran Akdemir, "Gittiğimizde alanın çok büyük kısmında ağaçlar kesilmişti. Çok az miktarda kalmıştı. Bu alan dışında da ağaç kesilmeyeceğini söylediler. Şu kadar ağaç kesildi demek gerçekçi bir tanım değil. Ne kadar ağacın kesildiği noktasında firmanın beyan ettiği rakam da gerçekçi değil. Kendileri de bunun varsayım olduğunu söylediler. Metrekarede ne kadar ağaç varsa bunu alanla çarparsanız ortalama kesilen ağaç sayısı çıkar. Rakamlar benim için gerçekçi değil. Orman kesilmeden önceki hali ve kesildikten sonraki fotoğraf karşılaştırılır. Bunu da biz değil orman mühendisi yapar. O zaman ortaya çıkan rakam daha gerçekçi olur." diye konuştu.