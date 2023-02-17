Kıdemli MS SQL veritabanı danışmanlığı hizmeti alınacak

İŞKUR, Kıdemli MS SQL veritabanı danışmanlığı hizmeti alacağını açıkladı.

Kıdemli MS SQL veritabanı danışmanlığı hizmeti alınacak
17 Şubat 2023 Cuma 09:14

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türk Kızılay’ı tarafından uygulanan, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi kapsamında, İŞKUR Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görevlendirilmek üzere, Kıdemli MS SQL Veritabanı Danışmanlığı hizmeti (1 kişi) alımı yapılacaktır.


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