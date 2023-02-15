Kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak

İŞKUR Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kıdemli Yazılım Geliştirme Danışmanlığı hizmeti alımı yapacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türk Kızılay’ı tarafından uygulanan, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi kapsamında, İŞKUR Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görevlendirilmek üzere, Kıdemli Yazılım Geliştirme Danışmanlığı hizmeti (2 kişi) alımı yapılacaktır.



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