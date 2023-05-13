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Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:27

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi gençlerle birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililer ve gençlerle Aslanlı Yol'da yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı. Kılıçdaroğlu, kendisine yoğun ilgi gösteren gençler ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra Anıtkabir'den ayrıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #atatürk #anıtkabir #chp #CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu
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