Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oy verme demokrasimize yakışır şekilde tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oy verme demokrasimize yakışır şekilde tamamlandı
0
Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı
Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı
0
Erdoğan'ı arkasında gören seçmenin şaşkınlığı
Erdoğan'ı arkasında gören seçmenin şaşkınlığı
0
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım oyunu Tuzla'da kullandı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım oyunu Tuzla'da kullandı
0

Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu, Ankara'da kullandı

Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı
14 Mayıs 2023 Pazar 15:52

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda oylarını kullandı. Kılıçdaroğlu çiftine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen eşlik etti. Kılıçdaroğlu, okulun bahçesinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet ettikten sonra sınıfa geçti. Kılıçdaroğlu çifti 4221 numaralı sandıkta oylarını kullandıktan sonra sandık görevlileri ile tokalaştı.


Çıkışta vatandaşların yine yoğun ilgi gösterdiği Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Hepinize en içten sevgilerimi saygılarımı sunarım. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, bu ülkeye baharlar gelecek. Bundan sonra da hep devam edecek" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #ankara #seçim
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
İzmir'in 84 seçmenli Yayla Mahallesi'nde oy verme işlemi sürüyor
Sonraki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oy verme demokrasimize yakışır şekilde tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oy verme demokrasimize yakışır şekilde tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oy verme demokrasimize yakışır şekilde tamamlandı
0
Erdoğan'ı arkasında gören seçmenin şaşkınlığı
Erdoğan'ı arkasında gören seçmenin şaşkınlığı
0
Bahçeli, Ankara'da oyunu kullandı
Bahçeli, Ankara'da oyunu kullandı
0
YSK Başkanı Yener: Herhangi bir adayın pusulada üzeri çizilmemeli
YSK Başkanı Yener: Herhangi bir adayın pusulada üzeri çizilmemeli
0
Türkiye sandık başında
Türkiye sandık başında
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, 2023 bitmeden Türkiye içinde tek bir eli kanlı terörist bırakmamak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, 2023 bitmeden Türkiye içinde tek bir eli kanlı terörist bırakmamak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.