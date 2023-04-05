Kılıçdaroğlu: Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen merak etme kahraman Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek" dedi.

Kılıçdaroğlu: Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim
05 Nisan 2023 Çarşamba 04:16

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllardır Astsubaylara tazminatları ile ilgili sözler verdiler ve tutmadılar. Bay Kemal küçük büyük demeden, her şeyi takip eder, çözümü bilir. Sen merak etme kahraman Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #görev tazminatı #astsubay #kemal kılıçdaroğlu #cumhurbaşkanı adayı
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