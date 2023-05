Kılıçdaroğlu: Ben terör örgütleri ile asla masaya oturmadım, oturmayacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerilerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak. Burada açık ve net tekrar ilan ediyorum; ben terör örgütleri ile asla masaya oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Erdoğan, senin izlediğin hiçbir tavizkar ve gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim" dedi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Partililere açık yapılan toplantıda, 'Sana Söz' sloganı yerine 'Türkiye İçin Karar Ver' sloganı kullanıldı. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta cumhuriyet, devlet ve millet için çok önemli bir seçime gidildiğini belirterek, "O gün 2 aday ve 2 farklı anlayış, daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak. Benim görevlerimden birisi de gerçekleri söylemektir. Başta ilk turda bize inanan, bizi destekleyen 25 milyon seçmen olmak üzere oyunu kullanan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

'KARŞIMDA MERT BİR RAKİP GÖRMEK İSTERDİM'

İlk turda sandıktan iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajının çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, "Erdoğan iktidarının küstahlığına ilk turda çok güçlü bir şekilde 'Dur' dedik. Çünkü milletimin oyunun yarısını bile alamadılar. İktidar partisinin oyları önemli ölçüde eridi. Neticede AK Parti 7 puan geriledi. Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur içinde geçmesi gereken bir seçim süreci Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyaları ile gölgelendi. Açıkçası ben karşımda daha, mert daha yürekli bir rakip görmek isterdim. İnsanımız da miting meydanlarında montajlanan ve bundan medet ummayan adayları hak ediyor. Yürekli, dürüst, namuslu, doğruları söyleyen, doğruca eleştiren, yürekli insanları hak ediyor. Siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi. Ancak milletimizi çaresizlik içinde iftira ve karalama kampanyaları içinde aldatmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamadılar" diye konuştu.

'TÜM TUTANAKLAR ELİMİZDE'

Kılıçdaroğlu, Türk milletinin ilk turda yetkiyi iktidara vermeyerek bu sistemden ve bu zihniyetten memnuniyetsizliğini ortaya koyduğunu söyleyerek, "Bunun yanında milletimiz bize de çok etkili başka bir mesaj verdi. Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi. Kimi sandığa gidip tepkisel oy kullandı. Kiminin de eli istemeye istemeye Erdoğan'a gitti. Çünkü mevcut yönetimin kara propagandasına maruz bırakıldı vatandaşımız. Şunu açık yüreklilikle ifade edeyim; biz de sizlerin mesajlarını aldık. Bu güzel memleketimizde adalet, bereket ve huzuru getirmemiz için ulaşmamız gereken daha milyonlarca vatansever insanlarımız var. Bu 10 günde tüm gayretimizi bu alanda sarf edeceğiz. Ancak öncelikle vatandaşımızı bir konuda aydınlatmak ve bu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) meselesini açığa kavuşturmak isterim. Tüm tutanaklar elimizdedir. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. Biz YSK'ya gerekli tüm itirazları yaptık. Son bir oy dahi doğru yazılana kadar tepelerindeyiz. Ancak bu seçim bir kez daha gösterdi ki; bunların usulsüzlük ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor" ifadelerini kullandı.

'BEN ASLA TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MASAYA OTURMADIM'

28 Mayıs'ta her sandıkta 5 müşahide ihtiyaçları olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Hakkını yedirmeyecek, her koşulda güvenebileceğimiz çok daha fazla yiğit kadın ve erkek sandık müşahidine ihtiyacımız var. Bize oy veren 25 milyon kişiye çağrı yapıyorum. Ama gelin önce şu terör meselesini, suçluluk psikoloji ile bize iftira atmaya çalışan asıl muhatabı Erdoğan ile bir konuşalım. Erdoğan; sen değil misin terör örgütleri ile defalarca masaya oturan? Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak. Burada açık ve net tekrar ilan ediyorum; ben terör örgütleri ile asla masaya oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Erdoğan, senin izlediğin hiçbir tavizkar ve gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim" dedi.

'TÜM MÜLTECİLERİ EVLERİNE GÖNDERECEĞİM'

Dürüst ve ahlaklı olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Erdoğan sen değil misin FETÖ'yü besleyen, ayaklarına kadar giden? Buradan ilan ediyorum; ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım, asla ve asla durmayacağım. Erdoğan, açıkça söylüyorum; sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İthal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın, kendi vatandaşlarımızı mülteci konumuna düşürdün. Buradan ilan ediyorum; ben gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim" diye konuştu.

'MİLLETİM AYAĞA KALKSIN'

Ayrıca mevcut iktidarın, iktidarda kalması durumunda 10 milyondan fazla sığınmacının Türkiye'ye geleceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Farkında mısınız? Bunlar kalırsa dolar 30 liraya dayanacak, bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek. Bu kaçak sığınmacılar potansiyel suç makinesine dönüşecek. Yağmalar başlayacak. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa şehirler sığınmacıların, mafya çetelerinin, uyuşturucu baronlarının eline geçecek. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa kadın cinayetleri artacak, genç kızlar sokaklarda gezemeyecekler. Bunlar kalırsa domuz bağı ile insanlarımızı öldüren iktidara ortak olacak. Bunlar teröristlere taviz vererek ülkeyi yönetecek, her meşrepten teröristi memlekete, Meclise sokacaklar. Kimse kusura bakmasın, biz buna asla izin vermeyeceğiz. Bunun için 28 Mayıs'ta sandığa gitmek ve tehlikeleri önlemek hepimizin ahlaki, vicdani ve vatani bir görevidir. İşte bunun için en az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Sevgili vatandaşım seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalksın. Vatanını seven bizimle omuz omuza versin. Vatanını seven sandığa gelsin."