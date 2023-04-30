Kılıçdaroğlu Gündoğdu'dan seslendi: Türkiye’yi karanlıktan aydınlığa çıkaracağız

İzmir'de Millet İttifakı Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye’yi karanlıktan aydınlığa çıkaracağız. Size söz veriyorum, Bay Kemal’in sözünü veriyorum ne olursa olsun bütün engelleri yıkacak ve Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağım. Adaleti birlikte gerçekleştireceğiz, herkes için adalet olacak. 85 milyonu kucaklayacağız, oy versin ya da vermesin kim haksızlığa uğrarsa Bay Kemal onun yanında olacak" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayları ve partilerin mitingleri tüm hızıyla devam ediyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir'de Gündoğdu Meydanı'ndaki Millet İttifakı Mitingi'nde vatandaşlarla buluştu. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve yardımcılarının biraraya geldiği ilk miting oldu. Gündoğdu Meydanı'nı İzmirliler mitingin başlamasından saatler önce doldurdu. Mitingde ilk önce Millet İttifakı'nı oluşturan beş siyasi partinin genel başkanları ile CHP'li Ankara, istanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanları birer konuşma yaptı. Son olarak sahneye çıkan Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise vatandaşlara seslenerek "Benim umudum sizlersiniz. Beraber, birlikte Türkiye’nin içine düştüğü bu durumdan Türkiye’yi çekip çıkarmamız birlikte olacak. Birlikte sandığa gideceğiz, birlikte Türkiye’yi karanlıktan aydınlığa çıkaracağız. Size söz veriyorum, Bay Kemal’in sözünü veriyorum ne olursa olsun bütün engelleri yıkacak ve Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağım. Adaleti birlikte gerçekleştireceğiz, herkes için adalet olacak. 85 milyonu kucaklayacağız, oy versin ya da vermesin kim haksızlığa uğrarsa Bay Kemal onun yanında olacak. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil yaşamımızın her yerinde olmalı. Bunu birlikte sağlayacağız" dedi.

"GENÇLER TARİHE NOT DÜŞECEK"

İzmir’de 215 bin 650 gencin ilk kez 14 Mayıs seçimlerinde oy kullancağını aktaran Kılıçdaroğlu, "Bu seçim, gençlerin kendilerini göstermeleri gereken, demokrasinin yeniden inşa edileceği bir seçimdir. Bu seçimler, kadın ve erkek eşitliğini sağlama seçimidir. Kavga değil, barışmayı sağlama seçimidir. Ve bu seçimler Türkiye’ye demokrasi getirme seçimidir. Gençler yaklaşık 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Gençlerimiz tarihe bir not düşecek. Onlar daha ileriki yaşlarında çocuklarına 'Türkiye’de otoriter bir yönetim vardı. Bir twitt atarken bile ailemiz uyarırdı. Ben sandığa gittim, demokratik oyumu kullandım, otoriter yönetimi değiştirdim. Benim bir oyumun değeri çok büyük' diye anlatacak Türkiye’nin büyümeye kalkınmaya ihtiyacı var. Her şeyden önemlisi Türkiye’nin dünya ile rekabete ihtiyacı var" diye konuştu.

AK PARTİ VE MHP SEÇMENİNE SESLENDİ

Kılıçdaroğlu sözlerinin devmında ise şunları kaydetti:

"Bir Şampiyonlar Ligi kurduk. Dünyanın her yanından en yetkin insanlarla birlikteyiz. Hiç endişe etmeyin. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız, hiç endişe etmeyin. Sizden tek isteğim sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Sizden tek istediğim geçen seçimlerde AK Parti ya da MHP’ye oy vermiş ya da oy vermemiş bir yakınınızı ikna edin ve Millet İttifakı’na oy isteyin. Ben de size söz veriyorum, bu ülkeye baharları huzuru, kardeşliği getireceğim. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir ülke inşa edeceğim. Çiftçiyi toprakla buluşturacağız. O üretecek herkes kazanacak. Kırsalda hiçbir kadının, gencin aç kalmasını, yoksul kalmasını, bir gelecek umudu olmamasını düşünen bir düşünceyi tamamen ters düz yapacağız.

YETİMİN HAKKINI YEMEM, YEDİRMEM

Her kadının soysal güvencesi olacak, geleceğe umutla bakacak, evladını huzur içinde okula gönderebilecek. Böyle bir Türkiye inşa edeceğiz, böyle bir Türkiye’de herkes mutlu olacak. Türkiye, dünyada yeniden şahlanacak. En büyük yatırımları gerçekleştireceğiz. Allah’ın izniyle, sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda 300 milyar dolar para gelecek ve bunların tamamı yatırıma ayrılacak. Dışarıya götürdükleri 418 milyar doları da son kuruşuna kadar alıp Türkiye’ye getireceğim. Endişe etmeyin. Bana ‘nasıl getireceksin’ diyorlar, getireceğim. Uluslararası hiçbir mahkeme bir devletin soyulmasına ‘evet’ dememiştir. Hukuk içinde, çalınan paraların tamamını getireceğim.

Emeklilere sesleniyorum; 2015’ten bu yana emeklilere ikramiye veriliyordu önce itiraz ettiler, sonra verdiler, şimdi seçime gidiyoruz diye biraz artırdılar ama önümüzde Kurban Bayramı var. Millet İttifakı iktidarında Kurban Bayramı’nda hesaplarınızda 15bin lira olduğunu göreceksiniz. O para ananızın ak sütü gibi helal! Bunu söylediğimde koro halinde bağırıyorlar ‘parayı nerden bulacaksın’ diyorlar, onlar 5’li çeteye para buluyorlar. Ama o paraları 5’li çetelerden alacağım, işçilere, emeklilere, çiftçilere vereceğeyim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemem, asla yedirmem.

MUSTAFA KEMAL'İN ÇANKAYA'SINA GİDECEĞİM

Bizim güvenliğimizi sağlayan polis arkadaşlarımız var. Onların da dünya kadar dertleri var. Meydan meydan ‘3600 ek gösterge’ dedim, ‘Vermeyiz’ dediler, sonra tıpış tıpış gereğini yaptılar. Polis arkadaşlarımızı değil 12 saat, 24 saat çalıştırıyorlar. Bu insan kardeşim makine değil. Bu insanın yemeğe tuvalete ihtiyacı var düşünmüyorlar. Onlar sadece Sarayı düşünüyor. Onlar yandaşları için çalışır Bay Kemal vatandaşı için çalışır. Gençler Türkiye’ye demokrasiyi getirecek misiniz? Sizin hayalleriniz Bay Kemal’in hedefi olacak, onların hayallerini gerçekleştireceğiz. Bugün milyonlarca evde işsiz gençlerimiz var. Gençlerimizin hepsi sıkıntılı. Evlerde huzur yok. Bu tabloyu ters yüz etmemiz lazım. Köylerdeki bütün okulları açacak ve 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Ferhat ile Şirin’in buluşması gibi öğretmen ve öğrenciyi buluşturacağız. Artık kırsalda ziraatçılar de olacak veterinerler de olacak. Onlar devletten parasını alıp köylüye hizmet edecek. Göreceksiniz üretene, alın terine değer vereceğiz. Dışarıdan arpa, buğday, yulaf, et, canlı hayvan alıyoruz. Ne oluyor ya! Bunların tamamını ülkemizde yapamaz mıyız, yapabiliriz. Bunları değiştireceğiz. Dünyanın bütçesi var, onlar beşli çeteye çalışıyor Bay Kemal de sizin için çalışacak. Benim sarayda gözüm yok, Mustafa Kemal’in Çankayası’na gideceğim. Saraylarda 4-5 yerden aylık alanları var, onları keseceğiz, onları kapının önüne koyacağım. İklim değişikliğiyle beraber Akdeniz Havzası giderek ısınıyor, orman yangınları artıyor, beyefendinin 16 uçağı var, 16’sını da satacağız, orman yangınları için uçak alacağız."

ALANDAKİ PANKARTLARI TEK TEK OKUDU

Konuşması esnasında alandaki pankartlardan bazılarını okuyan Kılıçdaroğlu, “Bu ampul çok yakıyor, 14 Mayıs’ta aboneli kapatalım diyorlar, kapatacağız” dedi.

Açıklamalarının sonunda coşkulu kalabalığa “Her şey çok güzel olacak” diyerek seslenen ve yüz binlerden aynı cümleyi duyan Kılıçdaroğlu, “İnanın her şey çok güzel olacak. Bu ülkeye baharları getireceğiz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her eve huzur gelecek. Beşli çetelere çalışmayacağız. Bu ülkeye bereketi getireceğiz” ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI İZMİR MİTİNGİ'NDEN NOTLAR

Gündoğdu'daki miting için hazırlıklar günler öncesinden başladı. Bir gün önce Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı alanda miting yapması nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun üzerinde konuşacağı dev sahne Gündoğdu'nun Cumhuriyet Meydanı girişi tarafına kuruldu. Meydanın yer aldığı kordon boyunda geniş güvenlik önlemleri alındı. Alan çevresine ay yıldızlı bayraklar ve dev pankartlar asıldı. Alanda yer alan pankartlarda "'İlk turda bitirelim, ben Kemal geliyorum', 'Çankaya'ya giden yol, Gündoğdu'dan geçer' ifadeleri yer aldı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren güvenlik noktalarından geçerek alanı doldurdu. Mitingede ilk olarak sahneye CHP'li ilçe belediye başkanları ile CHP milletvekili ve adayları çıkarak vatandaşları selamladı. Kılıçdaroğlu'nun alana gelmesiyle başlayan mitingde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer birer konuşma yaptı.



