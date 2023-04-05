Kılıçdaroğlu, Mescid-i Aksa'ya baskına lanet etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınını lanetledi.

Kılıçdaroğlu, Mescid-i Aksa'ya baskına lanet etti
05 Nisan 2023 Çarşamba 11:44

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınını lanetledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baskına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Filistinli kardeşlerimize karşı Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu zulmün artık son bulmasını diliyorum, daima yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kılıçdaroğlu
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