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Kılıçdaroğlu'na 'hain' diyen çocuk konuştu: Söylediğime pişmanım!

02 Şubat 2022 Çarşamba 08:51

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'da katıldığı törende sahneye çıkarak eline mikrofonu alıp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 'hain' diyen çocuk olay sonrası açıklama yaptı. Gazetecilere konuşan çocuk, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Trabzon'da katıldığı Toplu Açılış Töreni'nde sahneye aldırdığı bir çocuk, mikrofonu istedikten sonra, "Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. En iyi adam burada, oyunuzu ona verin" demişti. Çocuğun sözleri ülkenin gündemine otururken, olayı tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Türkiye'nin gündemine oturan çocuk, yerel haber yapan 61medya'ya konuştu. Kılıçdaroğlu'na yönelik kullanılan o sözlerin nereden aklına geldiği sorusuna 9 yaşındaki çocuk, "Bunlar aklıma nerden geldi bilmiyorum. Babama af için konuşmuştum. Orada çok heyecanlanmıştım. Refleks oldu. Benim durduğum alanda kadınlar konuşuyordu, aklıma yerleşti" ifadelerini kullandı.

"Hain nedir, biliyor musun?" sorusuna ise "Yok bilmiyorum. Kendisinden de özür dilerim. Söylediğime pişmanım. Siyasi işini bilmiyordum." dedi.

Sosyal medyadan gelen tepkiler için ise "Çok tepki geldi. Ancak bana gelmedi. Söylediklerime gülenlere tepki gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #erdoğan #çocuk #trabzon #hain #kılıçdaroğlu #kılıçdaroğlu hain
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