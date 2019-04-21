Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesi töreninde bir grubun saldırına uğradı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılmak üzere Ankara'nın Çubuk ilçesine gitti. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kılıçdaroğlu, burada bir grubun saldırısına uğradı. Jandarma, korumalar ve polis Kılıçdaroğlu'nu etrafını sararak saldırıyı önleme çalıştı. Kılıçdaroğlu, öfkeli gruptan uzaklaştırılarak aracıyla mahallede bulunan bir eve götürüldü. Güvenlik güçleri, evin çevresinde toplanan kalabalığın dağıtılması için çalışma başlattı.

CHP'li Levent Gök, Çubuk'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin, ''Yaşanan arbedede hepimiz bir yere savrulduk. Kemal bey iyi, güvenli bir yere alındı. Soğuk kanlı olmalıyız. Genel başkanımız bir açıklama yapacaktır'' dedi.

CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı yapılarak CHP'li yönetici ve vekiller Ankara'ya çağrıldı.

Uzun süre evde tutuldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı törende bir grubun saldırısına uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, halen ilçedeki evde tutuluyor. Kalabalıktan bazıları evi taşlarken, bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ile çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya bölgeye gelerek kalabalığın evin çevresinden dağılmaları için uyarıda bulundu. Akar daha sonra Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve girdi. Evin çevresindeki kalabalığın da dağıldığı görüldü.

Olay anında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan gençlik örgütlenmesinden sorumlu başdanışmanı Deniz Demir, yaşanan olaya ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Demir, "Ankara Çubuk’tayız, bir grup tarafından saldırıya uğradık. Genel Başkanımızın durumu iyi. Güvenlik güçleri kontrolü sağladıktan sonra bölgeden ayrılacağız" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ise, "Kemal Bey güvenli bir yere alındı. Soğukkanlılığımızı koruyacağız. Kemal Bey iyi. Gerekli açıklamayı yapacağız" diye konuştu. Bu arada CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada tüm milletvekili ve yöneticiler Ankara'ya çağırıldı.

Valilik: güvenlik tedbiri alındı

Olayla ilgili Ankara Valiliği de bir açıklama yaptı. Açıklamada, şehit cenaze töreninde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir protesto eyleminde bulunulduğu belirtilerek, "Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır."

Evden zırhlı araçla çıkarıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesi sonrası bir grubun saldırısına uğrayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sığındığı evden polis zırhlı aracı ile çıkarıldı. Çok sayıda özel hareket polisi, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu zırhlı aracı eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine gideceği öğrenildi.

Soruşturmu başlatıldı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Başer, "Çubuk ilçesi Akkuzulu köyünde şehit cenazesi için taziye ziyaretinde bulunan CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eylem nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca çok yönlü olarak gerekli adli soruşturmaya başlanılmıştır" dedi.

Bakan Gül: Kınıyorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, Twitter'dan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

​Çavuşoğlu: kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyorum. Kabul edilemez. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Mansur Yavaş: Lanetliyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Kaleminden ve ekranından bu milletin huzuruna nefret akıtan birtakım provokatörler bu toprakların helâl süt emmiş çocuklarını kandıramayacaktır" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop: Provokasyon olduğu kanaatindeyim

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, "Provokasyon olduğu kanaatindeyim. Ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da, Trakya'da çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için yürütülen Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde, ''Marmara Denizine Derin Deniz Deşarj Projesi Son Boru Çekimi' programın katıldı. Şentop, burada gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da şehit cenazesinde saldırıya uğramasını ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"Üzücü bir haber aldık, Ankara'nın Çubuk ilçesinden. Şehit cenazesine katılan Sayın Kılıçdaroğlu'na bir grup tarafından saldırı yapıldığını öğrendim. Çok üzüntülüyüm, kendisine geçmiş olsun diliyorum. Bu hareketler kınıyorum. Türkiye'de siyasetçilere, hiç kimseye karşı bu davranışta bulunmaya hakkı yoktur. Bunun bir provokasyon olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de farklı siyasi görüşten insanlar var. Bunlar tartışabilirler, farklı görüşler ortaya koyabilirler. Beğenen olur beğenmeyen olur, ayrı şeylerdir. Bu tür davranışlar hem milletimizin ahlakına yakışmaz hem hukuken bir zaten suçtur söylemeye gerek yok. İçindeki plan, planlama varsa eğer provokasyon olduğu kanaatindeyim. Ortaya çıkarılması gerektiğini de düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğu'na geçmiş olsun diyorum."



