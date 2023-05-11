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Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye davet

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz" dedi

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye davet
11 Mayıs 2023 Perşembe 15:57

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, Barış Manço'nun 'Halil İbrahim Sofrası' şarkısını paylaşarak, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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